Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DIREÇÃO SEGURA

Nova lei de trânsito: bons condutores poderão ter benefícios

Ouça análise do Inspetor da PRF, Valdo Lemos

Publicado em 16 de Março de 2021 às 12:11

Publicado em 

16 mar 2021 às 12:11
Nesta edição do Direção Segura, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) Valdo Lemos, destaca uma nova parte da Lei 14.071/20, que altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e entra em vigor a partir de abril. O destaque é a criação do Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC). A partir de abril, então, bons condutores poderão usufruir de benefícios. No RNPC, serão cadastrados os condutores que não tenham cometido infrações de trânsito nos últimos 12 meses. O objetivo é possibilitar que União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios utilizem o banco para conceder benefícios fiscais ou tarifários aos condutores cadastrados. De acordo com a nova lei, será competência do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) organizar, manter e atualizar o Registro Nacional Positivo de Condutores. Confira as explicações completas!
Direção Segura - 16-03-21
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados