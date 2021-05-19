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DIREÇÃO SEGURA

Nova lei de trânsito: atender recall passa a ser obrigatório

Veículos que não comparecerem ao recall no prazo superior a um ano terão essa pendência registrada no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV)

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 10:26

Publicado em 

19 mai 2021 às 10:26
Recall
Recall Crédito: Divulgação
Nesta edição do "Direção Segura", o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, continua a esclarecer os principais pontos que mudaram com a nova lei de trânsito, que entrou em vigor no último mês de abril. Entre os destaques há uma nova legislação que diz respeito à obrigatoriedade de participação em processos de "recall" feitos pelas fabricantes de automóveis.
Veículos que não comparecerem ao recall no prazo superior a um ano terão essa pendência registrada no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Assim, um novo licenciamento só será liberado após a comprovação de que o carro foi reparado. Confira as explicações completas!
Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), o recall não atendido após um ano da notificação será automaticamente incluído no Certificado de Licenciamento Anual do veículo, e o mesmo só poderá ser licenciado a partir da comprovação do serviço.
Direção Segura - 18-05-21.mp3

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