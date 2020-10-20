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DIREÇÃO SEGURA

No Japão: carona de motorista embriagado também vai preso

A conversa é com o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 12:05

Publicado em 

20 out 2020 às 12:05
Nesta edição do Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, conta algumas daquelas que podem ser consideradas as leis de trânsito mais "inusitadas" ao redor do mundo. Em tempos nos quais se discute sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), algumas legislações do exterior podem parecer muito rígidas, mas são aplicadas! No Japão, por exemplo, não só há punição para o motorista que estiver sob efeito de álcool como também para passageiros, que podem ser presos por até três anos e serem multados. A conversa é com o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos. 
Direção Segura - 20-10-20

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