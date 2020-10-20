No Japão: carona de motorista embriagado também vai preso

Nesta edição do Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, conta algumas daquelas que podem ser consideradas as leis de trânsito mais "inusitadas" ao redor do mundo. Em tempos nos quais se discute sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), algumas legislações do exterior podem parecer muito rígidas, mas são aplicadas! No Japão, por exemplo, não só há punição para o motorista que estiver sob efeito de álcool como também para passageiros, que podem ser presos por até três anos e serem multados. A conversa é com o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos.