No ES: BR 101 tem dois dos trechos mais perigosos do país

Na última sexta-feira (21) a Polícia Rodoviária Federal participou de operação integrada de segurança viária, no município da Serra, junto ao Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Espírito Santo (BPTran), Guarda Municipal da Serra, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran) e a concessionária Eco 101, com o objetivo de conscientizar motoristas e motociclistas sobre a importância de se seguir as regras de trânsito a fim de evitar acidentes. A PRF atuou, principalmente, na BR e a Polícia Militar nas avenidas da região de Laranjeiras e Bairro de Fátima. O Inspetor Waldir Soares, chefe da Seção de Operações da PRF-ES, que participou da operação integrada, fala sobre o assunto.

A PRF alerta, por exemplo, que dados de trânsito apontam que a Serra, devido alto tráfego de trânsito, é o primeiro município em acidentes graves e gravíssimos no Estado. "Nesse sentido, a BR 101, tem dois trechos entre os dez com mais acidentes no país. Outro ponto importante: muitos motociclistas estão morrendo no Estado. Não só na Serra, mas até sexta-feira (21), 51 mortes que tivemos nas BRs, no Estado, 26 foram motociclistas. O foco da ação também foi para os motociclistas. Também observamos muitos motoristas de aplicativo em condição errada. Temos aqueles que andam certos, mas nas abordagens observamos aqueles com carteira vencida, estado geral do carro comprometido, placas ilegíveis, falta de retrovisor", explica. A "Operação Integrada de Segurança Viária - 'Fase Serra'" tem o intuito de promover a campanha do "Maio Amarelo" e intensificar as ações preventivas e de fiscalizações nas rodovias e avenidas capixabas. Confira as explicações completas!