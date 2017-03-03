Neste Carnaval, o número de acidentes nas estradas federais no Espírito Santo diminuiu 36% em relação ao mesmo período do ano passado

Apesar do reforço da Polícia Rodoviária Federal com as orientações para uma direção mais segura, cinco pessoas morreram nas estradas federais que cortam o Espírito Santo durante o Carnaval deste ano, em relação ao mesmo período de 2016. O número de acidentes graves até diminuiu 36%, mas os que ocorreram foram mais fatais. Dois deles, inclusive, aconteceram em um mesmo trecho da BR 101, entre Iconha e Rio Novo do Sul, no km 380. A inspetora Danielle Fiorote alerta que os motoristas precisam ter sempre atenção e detalha o balanço da Operação Carnaval. Confira.