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DIREÇÃO SEGURA

Natal nas estradas: cuidado com excesso de velocidade e ultrapassagem

É essencial respeitar a sinalização e os limites de velocidade

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 12:15

Publicado em 

24 dez 2019 às 12:15
Agente da PRF com radar móvel: excesso de velocidade é um dos focos da fiscalização da polícia Crédito: Carlos Alberto Silva
Neste dia 24 de dezembro, a tendência é de maior movimentação nas estradas capixabas. Pensando nisso, nesta edição do Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, Valdo Lemos, traz dicas fundamentais para que você esteja com tranquilidade no trânsito. Afinal, com o fluxo de veículos mais intenso nesse período, é necessário redobrar o cuidado. A PRF-ES destaca algumas atitudes que ajudam a evitar acidentes de trânsito, como respeito à faixa contínua e à sinalização. "A batida de frente pode não ser a ocorrência mais frequente nas estradas, mas ela é a mais fatal. Por isso o motorista não deve fazer uma ultrapassagem proibida e nem forçar uma ultrapassagem - isso quando o carro ao lado ou o que vem em sentido contrário é obrigado a ir para o acostamento para evitar uma batida. 
DIREÇÃO SEGURA - 24-12-19

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