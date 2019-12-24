Natal nas estradas: cuidado com excesso de velocidade e ultrapassagem

Neste dia 24 de dezembro, a tendência é de maior movimentação nas estradas capixabas. Pensando nisso, nesta edição do Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, Valdo Lemos, traz dicas fundamentais para que você esteja com tranquilidade no trânsito. Afinal, com o fluxo de veículos mais intenso nesse período, é necessário redobrar o cuidado. A PRF-ES destaca algumas atitudes que ajudam a evitar acidentes de trânsito, como respeito à faixa contínua e à sinalização. "A batida de frente pode não ser a ocorrência mais frequente nas estradas, mas ela é a mais fatal. Por isso o motorista não deve fazer uma ultrapassagem proibida e nem forçar uma ultrapassagem - isso quando o carro ao lado ou o que vem em sentido contrário é obrigado a ir para o acostamento para evitar uma batida.