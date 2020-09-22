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Na Semana Nacional de Trânsito, PRF esclarece dúvidas dos ouvintes

Com o tema "Perceba o risco, proteja a vida", o foco é chamar a atenção sobre os perigos no trânsito e outros riscos à saúde do cidadão

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 12:03

Publicado em 

22 set 2020 às 12:03
Começou na última sexta-feira (18), e vai até dia 25 de setembro, a Semana Nacional de Trânsito (SNT). Durante o período, ações em todo o país são realizadas pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito com o objetivo de conscientizar motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres. Com o tema "Perceba o risco, proteja a vida", definido pelo Conselho Nacional de Trânsito, o foco é chamar a atenção sobre os perigos no trânsito e outros riscos à saúde do cidadão. Neste clima de orientação, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, esclarece, por meio das dúvidas dos ouvintes, os principais questionamentos que aparecem sobre a relação no trânsito. Afinal, manter-se bem informado também ajuda a evitar acidentes no trânsito. Acompanhe!
Direção Segura - 22-09-20
 

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