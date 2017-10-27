Multas de trânsito denunciam individualismo do motorista

Velocidade excessiva, desobediência ao sinal vermelho e desleixo no uso do cinto de segurança são algumas das condutas que ganham destaque em rankings das infrações de trânsito mais comuns de acontecerem no trânsito. Mas, afinal, a que detalhes o motorista deve ficar atento no trânsito? Como garantir uma educação no trânsito, de forma mais efetiva? Nesta edição do Direção Segura o Chefe substituto do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF, Inspetor Hemerly, detalha o assunto. Confira!