Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Direção Segura

Multas de trânsito denunciam individualismo do motorista

Aprenda como garantir uma educação no trânsito de forma mais efetiva

Publicado em 27 de Outubro de 2017 às 16:28

Publicado em 

27 out 2017 às 16:28
Velocidade excessiva, desobediência ao sinal vermelho e desleixo no uso do cinto de segurança são algumas das condutas que ganham destaque em rankings das infrações de trânsito mais comuns de acontecerem no trânsito. Mas, afinal, a que detalhes o motorista deve ficar atento no trânsito? Como garantir uma educação no trânsito, de forma mais efetiva? Nesta edição do Direção Segura o Chefe substituto do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF, Inspetor Hemerly, detalha o assunto. Confira!
Direção Segura - 27-10-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados