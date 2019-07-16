Mulher se envolve menos em acidentes de trânsito, aponta relatório

Nesta edição do Direção Segura o destaque é o comportamento das mulheres ao voltante. Dados do Relatório Anual da Seguradora Líder, administradora do Seguro DPVAT, apontam que as mulheres são mais cuidadosas quando o assunto é trânsito.

Das mais de 328 mil indenizações pagas pelo Seguro, no último ano, numa média nacional, 25% foram para vítimas do sexo feminino. No Espírito Santo, nos doze meses, a média se confirma: foram 25% de indenizações para mulheres contra 75% dos homens.

O relatório aponta, por exemplo, que elas costumam estar mais atentas às normas, como o uso do cinto de segurança e da cadeira infantil quando há crianças no veículo. Além disso, também tendem a ser mais prudentes quanto à legislação, respeitando o limite máximo de velocidade das vias, por exemplo. Quem traz uma panorama sobre esse comportamento ao volante é Valdo Lemos, Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES). Confira