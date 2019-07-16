Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DIREÇÃO SEGURA

Mulher se envolve menos em acidentes de trânsito, aponta relatório

Quem traz uma panorama sobre esse comportamento ao volante é Valdo Lemos, Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES). Confira

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 11:53

Publicado em 

16 jul 2019 às 11:53
Nesta edição do Direção Segura o destaque é o comportamento das mulheres ao voltante. Dados do Relatório Anual da Seguradora Líder, administradora do Seguro DPVAT, apontam que as mulheres são mais cuidadosas quando o assunto é trânsito.
Das mais de 328 mil indenizações pagas pelo Seguro, no último ano, numa média nacional, 25% foram para vítimas do sexo feminino. No Espírito Santo, nos doze meses, a média se confirma: foram 25% de indenizações para mulheres contra 75% dos homens.
O relatório aponta, por exemplo, que elas costumam estar mais atentas às normas, como o uso do cinto de segurança e da cadeira infantil quando há crianças no veículo. Além disso, também tendem a ser mais prudentes quanto à legislação, respeitando o limite máximo de velocidade das vias, por exemplo. Quem traz uma panorama sobre esse comportamento ao volante é Valdo Lemos, Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES). Confira
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 16-07-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flávio Bolsonaro, senador
Flávio diz que enviou carta a governo Trump para pedir que EUA evitem tarifas
Donald Trump faz publicação com elogio a Flávio Bolsonaro em rede social
'Jovem inteligente que ama muito o seu país', diz Trump sobre Flávio Bolsonaro
Corrida de rua no Sesc Praia Formosa tem inscrições abertas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados