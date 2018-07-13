Motos: "corredor" não existe na legislação, diz PRF

Uma cena comum de se ver pelo trânsito das cidades é de motociclistas circulando por “corredores” formados entre os carros. Mas você sabe, afinal, o que diz a legislação sobre o tema? Nesta semana uma decisão voltou a chamar a atenção sobre a importância de se debater o assunto. A 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal declarou culpa exclusiva de motociclista que transitava no corredor entre veículos e colidiu sua moto com uma viatura da Polícia Militar.

Segundo informações dos autos, o motociclista alegou que em outubro de 2016 conduzia sua motocicleta por uma avenida, quando, ao passar por uma viatura da Polícia Militar estacionada, um dos policiais abriu a porta sem prévia sinalização e causou a colisão. O juízo de 1ª instância acolheu o pedido do autor e condenou o DF ao pagamento. Assim, os magistrados entenderam que não há, por parte do ente público, autorização aos motociclistas para circularem no “corredor”. Existe, segundo eles, é uma “mera tolerância” e o tráfego entre as faixas de rolamento “configura conduta imprudente e exige cuidado redobrado por parte do condutor”. Neste quadro, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), Willys Lyra, explica que "o corredor não existe na legislação brasileira de trânsito, já que cada veículo tem que usar seu lugar na faixa de rolamento, como está no Código".