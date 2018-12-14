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Motoristas envolvidos em contrabando terão habilitação cassada

Projeto de Lei aprovado nesta quinta-feira (13) na Câmara dos Deputados segue para sanção presidencial. A cassação da permissão para dirigir será aplicada aos condenados, em sentença transitada em julgado.

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 17:57
O motorista que for condenado por dirigir veículo usado para receptação, descaminho ou contrabando de mercadorias terá sua carteira de habilitação cassada pelo prazo de cinco anos. O Projeto de Lei 1.530/15, que define a pena foi aprovado nesta quinta-feira (13) pelo plenário da Câmara dos Deputados e segue para sanção presidencial. A cassação da permissão para dirigir será aplicada aos condenados, em sentença transitada em julgado.
Segundo o texto aprovado, após concluído o prazo de cinco anos, o condutor poderá pedir nova habilitação e terá de fazer os exames exigidos pelo Detran. Caso seja preso em flagrante, o condutor poderá ter a habilitação suspensa por decisão do juiz antes da condenação. Aquelas pessoas que não tenham habilitação serão proibidas de solicitar o documento pelo mesmo período. Nesta edição do Direção Segura o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Willys Lyra, traz mais detalhes do tema. Confira!
Direção Segura - 14-12-18.mp3

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