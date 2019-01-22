Motorista profissional pode limpar pontos da CNH antes de suspensão

Você sabia que motoristas de van, ônibus e caminhão podem limpar os pontos da carteira antes de suspensão? Esses motoristas que exercem atividade remunerada nas categorias C, D e E e tiverem entre 14 e 19 pontos podem fazer um curso no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e zerar a pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Como estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), todo condutor que atinge 20 ou mais pontos em 12 meses tem o direito de dirigir suspenso por no mínimo 6 meses, mas precisa passar pela reciclagem. A CNH também em casos de uma única infração gravíssima que tem como penalidade prevista no CTB a suspensão. Nesta ediçã do Direção Segura o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra, traz mais detalhes do tema. Confira!