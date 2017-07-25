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Motopoliciamento da PRF atua nas vias federais na Grande Vitória

Ouça o inspetor da Polícia Rodoviária Federal Fabrício Gomes

Publicado em 25 de Julho de 2017 às 13:25

Publicado em 

25 jul 2017 às 13:25
Uma atividade que vem sendo utilizada, com cada vez mais frequência, em nossas estradas é o de motopolicamento. Mas, afinal, você sabe como essa atividade é realizada? Em que tipos de situação? Que comportamento devo ter, diante dessa situação, enquanto motorista? Acompanhe às orientações da Polícia Rodoviária Federal sobre o assunto. Quem conversa sobre o tema no quadro "Direção Segura" é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal Fabrício Gomes.
Ele explica que o serviço é diferenciado pois as motos conseguem vencer obstáculos como o trânsito urbano, o que as viaturas normais não conseguem fazer num engarrafamento, por exemplo. O policial também fala que o atendimento para o serviço é prioritariamente realizado nas vias federais que cortam a Grande Vitória. Ouça na íntegra:
Direção Segura - Ins Fabricio Gomes - 25-07-17

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