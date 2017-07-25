Motopoliciamento da PRF atua nas vias federais na Grande Vitória

Uma atividade que vem sendo utilizada, com cada vez mais frequência, em nossas estradas é o de motopolicamento. Mas, afinal, você sabe como essa atividade é realizada? Em que tipos de situação? Que comportamento devo ter, diante dessa situação, enquanto motorista? Acompanhe às orientações da Polícia Rodoviária Federal sobre o assunto. Quem conversa sobre o tema no quadro "Direção Segura" é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal Fabrício Gomes.