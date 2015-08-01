Mitos e verdades na direção

É comum motoristas não terem certeza absoluta daquilo que é permitido e não ao dirigir, ou mesmo desconhecem certas regras. Ouça as recomendações da inspetora da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Carolina André.

Your browser does not support the audio element. Direção Segura - 31-07-15

Confira algumas das dúvidas mais recorrentes

Braço para fora da janela - É infração média. As punições incluem quatro pontos na carteira e multa de R$ 85,13.

Dirigir descalço - É permitido! O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) proibiu o uso de calçados que não se firmem nos pés ou que comprometam a utilização dos pedais do automóvel, como chinelos. A infração média gera multa e quatro pontos na CNH, com valor de R$ 85,13. A solução é tirar o chinelo.

Dirigir sem camisa - Vestimenta não é um tema mencionado no artigo 252 do CTB.

Gravidez - O atual código não faz restrições ao assunto. Portanto, a direção é normalmente liberada às gestantes. Contudo, cuidados devem ser tomados. Após o sétimo mês, a mulher geralmente está lenta e com as pernas e pés inchados. A barriga atrapalha a colocação do cinto e há risco de perda do bebê em eventuais colisões. Por isso, médicos não recomendam dirigir após o sétimo mês.