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Mitos e verdades na direção

Inspetora da Polícia Rodoviária Federal explica o que é infração ou não no trânsito

Publicado em 31 de Julho de 2015 às 22:24

Publicado em 

31 jul 2015 às 22:24
É comum motoristas não terem certeza absoluta daquilo que é permitido e não ao dirigir, ou mesmo desconhecem certas regras. Ouça as recomendações da inspetora da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Carolina André.
Direção Segura - 31-07-15
Confira algumas das dúvidas mais recorrentes
Braço para fora da janela - É infração média. As punições incluem quatro pontos na carteira e multa de R$ 85,13.
Dirigir descalço - É permitido! O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) proibiu o uso de calçados que não se firmem nos pés ou que comprometam a utilização dos pedais do automóvel, como chinelos. A infração média gera multa e quatro pontos na CNH, com valor de R$ 85,13. A solução é tirar o chinelo.
Dirigir sem camisa - Vestimenta não é um tema mencionado no artigo 252 do CTB.
Gravidez - O atual código não faz restrições ao assunto. Portanto, a direção é normalmente liberada às gestantes. Contudo, cuidados devem ser tomados. Após o sétimo mês, a mulher geralmente está lenta e com as pernas e pés inchados. A barriga atrapalha a colocação do cinto e há risco de perda do bebê em eventuais colisões. Por isso, médicos não recomendam dirigir após o sétimo mês.
Uma mão no volante - Sujeito à punição de quatro pontos na carteira e o pagamento de multa de R$ 85,13, quem dirige com apenas uma das mãos no volante é considerado um infrator médio. É permitido guiar com uma mão apenas para fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha ou acionar equipamentos e acessórios do veículo.

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