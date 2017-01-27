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CBN DIREÇÃO SEGURA

Menos acidentes e mais mortos nas estradas capixabas em 2016

Excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas estão entre as principais causas de acidentes graves

Publicado em 27 de Janeiro de 2017 às 18:50

Publicado em 

27 jan 2017 às 18:50
No Espírito Santo, houve uma queda do número de ocorrências de acidentes comparado o ano de 2015 e 2016, no entanto o índice de acidentes graves e mortos aumentou. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, as principais causas de acidentes, ao longo de 2016, foram falta de atenção (929); velocidade incompatível (371) e desobediência a sinalização (315). Nesta edição do CBN Direção Segura você confere, com a inspetora da Polícia Rodoviária Federal Danielle Fiorotte o balanço desses números. Ouça os detalhes:
Direção Segura - 27-01-17.mp3

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