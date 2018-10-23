Maus hábitos no trânsito: não dar seta e segurar errado o volante

Falar sobre atenção ao trânsito e que isso é fundamental para se evitar acidentes, muitos podem considerar uma repetição. Certo? Entretanto, são nos pequenos hábitos que a sua direção pode fazer a diferença na rotina do trânsito, além de te permitir uma boa conduta para evitar acidentes e preservar vidas.

Entre aqueles comportamentos que você deve evitar para alcançar uma melhor conduta estão alguns simples: não colocar mãos ou braço para fora da janela, segurar firmemente o volante, sempre sinalizar com a seta as manobras que você pretende fazer, por exemplo. Deve-se lembrar também que esses comportamentos, quando não são seguidos, resultam em multas.

Nesta edição do Direção Segura a Inspetora da PRF-ES, Danielle Fiorotte, traz as orientações para que você dirija em segurança. Confira!

Evite esses hábitos:

> Segurar de maneira errada o volante;

> Não usar a seta;

> Não respeitar sinais de trânsito e ultrapassagens;