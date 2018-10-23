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DIREÇÃO SEGURA

Maus hábitos no trânsito: não dar seta e segurar errado o volante

A Polícia Rodoviária Federal elenca 4 maus hábitos que o motorista deve evitar no trânsito, inclusive para evitar acidentes

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 12:20

Publicado em 

23 out 2018 às 12:20
Falar sobre atenção ao trânsito e que isso é fundamental para se evitar acidentes, muitos podem considerar uma repetição. Certo? Entretanto, são nos pequenos hábitos que a sua direção pode fazer a diferença na rotina do trânsito, além de te permitir uma boa conduta para evitar acidentes e preservar vidas.
Entre aqueles comportamentos que você deve evitar para alcançar uma melhor conduta estão alguns simples: não colocar mãos ou braço para fora da janela, segurar firmemente o volante, sempre sinalizar com a seta as manobras que você pretende fazer, por exemplo. Deve-se lembrar também que esses comportamentos, quando não são seguidos, resultam em multas.
Nesta edição do Direção Segura a Inspetora da PRF-ES, Danielle Fiorotte, traz as orientações para que você dirija em segurança. Confira!
Evite esses hábitos: 
> Segurar de maneira errada o volante;
> Não usar a seta;
> Não respeitar sinais de trânsito e ultrapassagens;
> Não calibrar os pneus.

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