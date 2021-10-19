Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Direção Segura

Manobras: jeito de dirigir pode render multa

Quem explica é a  inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 12:08

Publicado em 

19 out 2021 às 12:08
Seta de carro
Seta de carro Crédito: Divulgação
Nesta edição do Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, fala sobre manobras! De forma geral, manobra é toda ação que o motorista faz na direção do veículo. Ou seja, trata-se de um artifício utilizado todos os dias. O problema é que, algumas vezes, as manobras realizadas oferecem riscos ao trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estipula uma série de artigos que tratam sobre o tema. Entre eles o artigo 174 que aponta que, "promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito". Esse tipo de manobra perigosa configura uma infração de natureza gravíssima. Ouça as explicações completas!
Direção Segura - 19-10-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "se retire"
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"
Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados