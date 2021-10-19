Manobras: jeito de dirigir pode render multa

Nesta edição do Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, fala sobre manobras! De forma geral, manobra é toda ação que o motorista faz na direção do veículo. Ou seja, trata-se de um artifício utilizado todos os dias. O problema é que, algumas vezes, as manobras realizadas oferecem riscos ao trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estipula uma série de artigos que tratam sobre o tema. Entre eles o artigo 174 que aponta que, "promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito". Esse tipo de manobra perigosa configura uma infração de natureza gravíssima. Ouça as explicações completas!