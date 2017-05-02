Maio Amarelo: todos podem fazer um trânsito seguro

O Movimento Maio Amarelo tem a seguinte proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada. Neste quadro "Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Danielle Fiorote fala sobre como pedestres, ciclistas e motoristas podem fazer um trânsito melhor e mais seguro. Ouça: