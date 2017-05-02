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Maio Amarelo: todos podem fazer um trânsito seguro

Intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade

Publicado em 02 de Maio de 2017 às 12:54

Publicado em 

02 mai 2017 às 12:54
O Movimento Maio Amarelo tem a seguinte proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada. Neste quadro "Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Danielle Fiorote fala sobre como pedestres, ciclistas e motoristas podem fazer um trânsito melhor e mais seguro. Ouça:
Direção Segura - Insp. Danielle Fiorotti - 02-05-17

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