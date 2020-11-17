Licenciamento do veículo e CNH: PRF esclarece dúvidas dos ouvintes

Nesta edição do Direção Segura, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, responde aos questionamentos enviados pelos ouvintes, ao longo das últimas semanas, sobre assuntos que envolvem temas como o pagamento do documento do carro e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Entre as dúvidas encaminhadas pelos ouvintes estão: por que a falta de pagamento de documento do carro é falta gravíssima. E se ao esquecer a CNH em casa, a CNH-e (digital) sempre é aceita? Ouça!!