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Direção Segura

Levar cachorro solto no carro dá multa? Saiba como transportar o pet com segurança

As orientações são do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Wagner Motta

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 12:33

Publicado em 

31 ago 2021 às 12:33
É preciso cuidado e atenção para transportar seu pet com segurança dentro do carro
É preciso cuidado e atenção para transportar seu pet com segurança dentro do carro Crédito: Pexels
Nesta edição do "Direção Segura", o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, traz um importante recado: levar os pets (cães e gatos) para passear e viajar de carro é algo comum, mas existem regras e cuidados que devem ser seguidos. Por exemplo: se o cachorro colocar a cabeça para o lado de fora do carro estará infringindo o artigo 235 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que proíbe a condução de pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo sem autorização. É uma infração de natureza grave que desconta 5 pontos na carteira de habilitação e gera multa de R$ 195,23.
De acordo com informações do site "Autoesporte", além disso, o dono não pode levar o cão ou gato consigo no banco do motorista. Segundo o artigo 252 do CTB, é proibido dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou qualquer volume à esquerda do condutor, entre os braços ou pernas. A infração se categoriza como média e gera 4 pontos na carteira de habilitação, afora multa de R$ 130,16. Também não é recomendado que o animal fique solto dentro do carro. Isso porque ele pode tirar a atenção do motorista, o que vai contra o artigo 169 do CTB e constitui infração leve com multa de R$ 53,20. Acompanhe as explicações completas!
Direção Segura - 31-08-21.mp3

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