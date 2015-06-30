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Lei seca completa sete anos neste mês

Legislação endureceu, no período, para quem bebe e dirige

Publicado em 30 de Junho de 2015 às 16:34

Publicado em 

30 jun 2015 às 16:34
Neste mês, a conhecida Lei Seca completa 7 anos. A Lei 11.7005, instituída em 2008, alterou o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), endurecendo a legislação para quem bebe e dirige. Atualmente, motoristas flagrados dirigindo embriagados ficam sujeitos à multa de R$ 1.915,40, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e, nos casos mais graves, prisão.
Os reincidentes, dentro do período de um ano, têm a multa aplicada em dobro, passando a ser de R$ 3.830,80. Para o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos, apesar de ter preservado inúmeras vidas, há muitos que ainda desrespeitam a legislação.
CBN Direção Segura - Inspetor da PRF - Valdo Lemos - 30-06-15

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