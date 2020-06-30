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Lei Seca completa 12 anos e acumula legado

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Publicado em 30 de Junho de 2020 às 11:44

Publicado em 

30 jun 2020 às 11:44
No último dia 19 de junho, a lei 11.705/2008, mais conhecida como "Lei Seca" completou 12 anos. A nova legislação foi um avanço para a segurança das vias, já que alterou o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e proibiu a condução de veículo automotor, na via pública, estando o condutor com concentração de álcool no sangue. Nesta edição do Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Valdo Lemos, fala sobre a Lei Seca e explica como ela mudou o hábito dos motoristas. Além disso, ele aponta como o é foco das fiscalizações por bafômetro. Confira!
 
Direção Segura - 30-06-20

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