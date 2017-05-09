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Legislação não permite dirigir com chinelos ou sandálias

Usar chinelos e sandálias na hora de dirigir é errado. De acordo com a legislação, é infração de trânsito o uso de calçados que não se firmem no pé ou que comprometam a utilização dos pedais

Publicado em 09 de Maio de 2017 às 12:36

Publicado em 

09 mai 2017 às 12:36
Usar chinelos e sandálias na hora de dirigir é errado. De acordo com a legislação, é infração de trânsito o uso de calçados que não se firmem no pé ou que comprometam a utilização dos pedais. Ou seja, estão proibidas sandálias do tipo plataforma, ou de salto, e outras que não sejam fixadas nos calcanhares e tornozelos. Portanto, o recomendado nesses casos é conduzir com os pés descalços para ter mais segurança na hora de utilizar os pedais. Confira as dicas do Inspetor Fabrício Barros, da Polícia Rodoviária Federal:
Direção Segura - Insp. Fabrício Barros - 09-05-17

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