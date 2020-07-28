Interesse pela carteira de motoristas cai entre os jovens; entenda

No último sábado, dia 25 de julho, foi o Dia do Motorista e ainda sobre a data a gente conversa, nesta edição do Direção Segura, sobre o perfil do motorista brasileiro que temos no trânsito. Quem participa do quadro é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos. Dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) apontam, por exemplo, que os idosos têm dirigido mais e os jovens estão menos interessados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O número de carteiras de habilitação válidas no Brasil cresceu 38% na última década, saltando de 53,9 milhões de CNH's em 2011 para 74,3 milhões em 2020, segundo os dados do governo, muito acima da população do país, que cresceu 10% no período. Nesses dez anos, a proporção de condutores com mais de 61 anos saltou de 11% para 17% no universo de motoristas do país. Ao mesmo tempo, caiu de 29% para 21% a parcela dos motoristas com até 30 anos. Ouça as explicações!