Indicação do condutor infrator e multas sem abordagem

Nas multas com abordagem, o condutor é identificado no local, pelo próprio policial fez a autuação. Nas multas sem abordagem, cuja responsabilidade é do condutor do veículo, é enviado ao proprietário, juntamente com a notificação da infração, um formulário de identificação do condutor infrator.

Esses formulários são analisados no Núcleo de Multas e Penalidades (NMP) da Polícia Rodoviária Federal. Lá eles são deferidos ou indeferidos. Infelizmente, tem se tornado cada vez mais frequente recebermos como motorista identificado, algum motorista com CNH suspensa, ou até mesmo cassada, vencida ou com categoria diferente. Nestes casos, são lavrados outros dois Autos de Infração: Dirigir nessa condição e permitir que tome posse do veículo nessa condição. Uma infração de responsabilidade do condutor e outra do proprietário, respectivamente. No NMP todas as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH's) são consultadas. Nesta semana, porém, recebemos um pedido de identificação de condutor infrator um tanto atípico, o proprietário do veículo tentou colocar a responsabilidade da multa em pessoa que já tinha falecido em julho de 2012, e a infração ocorreu em fevereiro de 2015. Ouça a análise do caso na participação da inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Cristina Kuster: