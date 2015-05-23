Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN DIREÇÃO SEGURA

Indicação do condutor infrator e multas sem abordagem

A PRF recebeu a indicação de um condutor falecido há três anos. Ouça

Publicado em 22 de Maio de 2015 às 22:11

Publicado em 

22 mai 2015 às 22:11
Nas multas com abordagem, o condutor é identificado no local, pelo próprio policial fez a autuação. Nas multas sem abordagem, cuja responsabilidade é do condutor do veículo, é enviado ao proprietário, juntamente com a notificação da infração, um formulário de identificação do condutor infrator.
Esses formulários são analisados no Núcleo de Multas e Penalidades (NMP) da Polícia Rodoviária Federal. Lá eles são deferidos ou indeferidos. Infelizmente, tem se tornado cada vez mais frequente recebermos como motorista identificado, algum motorista com CNH suspensa, ou até mesmo cassada, vencida ou com categoria diferente. Nestes casos, são lavrados outros dois Autos de Infração: Dirigir nessa condição e permitir que tome posse do veículo nessa condição. Uma infração de responsabilidade do condutor e outra do proprietário, respectivamente. No NMP todas as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH's) são consultadas. Nesta semana, porém, recebemos um pedido de identificação de condutor infrator um tanto atípico, o proprietário do veículo tentou colocar a responsabilidade da multa em pessoa que já tinha falecido em julho de 2012, e a infração ocorreu em fevereiro de 2015. Ouça a análise do caso na participação da inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Cristina Kuster:
Direção Segura - 22-05-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados