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DIREÇÃO SEGURA

Fuga de motorista do local de um acidente de trânsito é crime

Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é crime a fuga de motorista do local de um acidente de trânsito. Para a maioria dos ministros, a punição para quem deixa o local do acidente não fere a garantia do cidadão de não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo

Publicado em 16 de Novembro de 2018 às 18:37

Publicado em 

16 nov 2018 às 18:37
O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta semana, que é crime a fuga de motorista do local de um acidente de trânsito. Para a maioria dos ministros, a punição para quem deixa o local do acidente não fere a garantia do cidadão de não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo.
De acordo com a decisão do Supremo, a fuga deve ser criminalizada sempre que houver intenção de fugir à responsabilidade penal – não ser processado por atropelamento ou morte, por exemplo – ou se a intenção for evitar a responsabilização civil – ter que arcar com os gastos de conserto ou outras indenizações.
Na decisão, os ministros ressalvaram, porém, que a punição não se aplica se comprovadas situações excepcionais, como casos em que o motorista estiver ferido ou se houver risco de linchamento. A maioria do Supremo considerou que é constitucional o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo pune com detenção de seis meses a um ano o condutor do veículo que se afasta do local do acidente “para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída”.
Nesta edição do Direção Segura o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Willys Lyra, traz mais detalhes do tema. Confira!
Direção Segura - 16-11-18.mp3

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