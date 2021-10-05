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Direção Segura

Fique atento: carro com peso extra põe em risco sua vida no trânsito

Ouça as informações da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 12:02

Publicado em 

05 out 2021 às 12:02
Dirigir, direção, carro, veículo
Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Direção Segura", a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, traz um importante alerta, ainda mais se aproximando do final de ano: o hábito comum a muitas pessoas de "encher" o carro "até o teto" com malas, objetos diversos e o que mais couber naquela viagem de fim de semana, férias ou feriado prolongado. Além de colocar a sua vida em risco também pode colocar a de outras pessoas. Ou seja, nada de sair colocando tudo em cima do carro e ir viajar. O peso extra ou excedido pode gerar acidentes que colocam em risco a sua família e também outras pessoas que estejam trafegando na estrada ou rodovia. Ouça as explicações completas sobre o assunto!
Direção Segura - 05-10-21.mp3

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