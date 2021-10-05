Fique atento: carro com peso extra põe em risco sua vida no trânsito

Nesta edição do "Direção Segura", a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, traz um importante alerta, ainda mais se aproximando do final de ano: o hábito comum a muitas pessoas de "encher" o carro "até o teto" com malas, objetos diversos e o que mais couber naquela viagem de fim de semana, férias ou feriado prolongado. Além de colocar a sua vida em risco também pode colocar a de outras pessoas. Ou seja, nada de sair colocando tudo em cima do carro e ir viajar. O peso extra ou excedido pode gerar acidentes que colocam em risco a sua família e também outras pessoas que estejam trafegando na estrada ou rodovia. Ouça as explicações completas sobre o assunto!