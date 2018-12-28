Fique atento às estradas no feriado de Ano Novo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou hoje (28) a Operação Ano Novo. O objetivo é prevenir e reduzir a ocorrência de acidentes graves, aumentar a segurança e intensificar as ações de combate ao crime durante o período de maior movimentação nas rodovias, que segue até as 23h59 da próxima terça-feira (1º). Algumas dicas são apontadas como fundamentais para quem vai pegar a estrada.