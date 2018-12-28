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Direção Segura

Fique atento às estradas no feriado de Ano Novo

Nesta edição do quadro Direção Segura, o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Willys Lyra, traz mais orientações

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 18:01

Publicado em 

28 dez 2018 às 18:01
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou hoje (28) a Operação Ano Novo. O objetivo é prevenir e reduzir a ocorrência de acidentes graves, aumentar a segurança e intensificar as ações de combate ao crime durante o período de maior movimentação nas rodovias, que segue até as 23h59 da próxima terça-feira (1º). Algumas dicas são apontadas como fundamentais para quem vai pegar a estrada.
Entre elas: planeje sua viagem (conheça as distâncias, os pontos de parada); viajar descansado e observar as placas que indicam o limite de velocidade e as condições de ultrapassagem. Nesta edição do Direção Segura o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Willys Lyra, traz mais orientações. Confira!
DIREÇÃO SEGURA - 28-12-18

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