Fique atento aos perigos do uso de engates não certificados

Nesta edição do Direção Segura o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Henrique Tosta, detalha os perigos no uso de engates não certificados para o seu carro. A prática incorreta no uso do mecanismo pode causar acidentes, já que o engate instalado não apresentará resistência adequada à tração, bem como aos desgastes causados por colisões e outros choques.

O Inspetor da PRF-ES também destaca que o engate está entre os acessórios mais utilizados pelo motorista brasileiro, porém, muitos produtos disponíveis no mercado nacional não seguem as determinações do Conselho Nacional de Segurança (Contran), que exige a certificação do acessório junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). As orientações sobre o uso você acompanha, agora. Acompanhe!