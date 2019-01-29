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Fique atento aos perigos do uso de engates não certificados

A Polícia Rodoviária Federal também destaca que o engate está entre os acessórios mais utilizados pelo motorista brasileiro, porém, muitos produtos disponíveis no mercado nacional não seguem as determinações do Conselho Nacional de Segurança (Contran)

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 11:50

Publicado em 

29 jan 2019 às 11:50
Nesta edição do Direção Segura o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Henrique Tosta, detalha os perigos no uso de engates não certificados para o seu carro. A prática incorreta no uso do mecanismo pode causar acidentes, já que o engate instalado não apresentará resistência adequada à tração, bem como aos desgastes causados por colisões e outros choques.
O Inspetor da PRF-ES também destaca que o engate está entre os acessórios mais utilizados pelo motorista brasileiro, porém, muitos produtos disponíveis no mercado nacional não seguem as determinações do Conselho Nacional de Segurança (Contran), que exige a certificação do acessório junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). As orientações sobre o uso você acompanha, agora. Acompanhe!
CBN Direção Segura - Henrique Tosta - 29-01-19

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