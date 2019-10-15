Final de semana de flagrante de motoristas embriagados na BR 262

Em mais um final de semana de fiscalização na BR 262, cujo volume de veículos aumentou por conta da programação da Festa da Polenta, a Polícia Rodoviária Federal voltou a flagrar motoristas dirigindo embriagados. No quadro Direção Segura desta terça-feira (15), o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos, fala das principais ocorrências flagradas.