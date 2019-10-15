Final de semana de flagrante de motoristas embriagados na BR 262

Em mais um final de semana de fiscalização na BR 262, cujo volume de veículos aumentou por conta da programação da Festa da Polenta, a Polícia Rodoviária Federal voltou a flagrar motoristas dirigindo embriagados. No quadro Direção Segura desta terça-feira (15), o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos, fala das principais ocorrências flagradas.
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 15-10-19
Venda Nova do Imigrante neste final de semana (12 a 13/10), em virtude da Festa da Polenta:
Testes Realizados (com abordagem): 318
Autuações Alcoolemia (por recusa): 18
Autuações Alcoolemia (por constatação): 03
Autos de Infração Com Abordagem – Total: 97
Veículos Recolhidos: 20
Recolhimento – CNH: 24
Recolhimento – CRLV: 09
Ocorrência Policial – (Dirigir veículo, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano): 01