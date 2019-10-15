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DIREÇÃO SEGURA

Final de semana de flagrante de motoristas embriagados na BR 262

Ouça o quadro Direção Segura

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 12:54

Publicado em 

15 out 2019 às 12:54
Em mais um final de semana de fiscalização na BR 262, cujo volume de veículos aumentou por conta da programação da Festa da Polenta, a Polícia Rodoviária Federal voltou a flagrar motoristas dirigindo embriagados. No quadro Direção Segura desta terça-feira (15), o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos, fala das principais ocorrências flagradas.
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 15-10-19
Venda Nova do Imigrante neste final de semana (12 a 13/10), em virtude da Festa da Polenta:
Testes Realizados (com abordagem): 318
Autuações Alcoolemia (por recusa): 18
Autuações Alcoolemia (por constatação): 03
Autos de Infração Com Abordagem – Total: 97
Veículos Recolhidos: 20
Recolhimento – CNH: 24
Recolhimento – CRLV: 09
Ocorrência Policial – (Dirigir veículo, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano): 01

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