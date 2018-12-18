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DIREÇÃO SEGURA

Férias: saiba como transportar bicicletas e pranchas no veículo

Confira a explicação do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), Henrique Tosta

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 11:36

Publicado em 

18 dez 2018 às 11:36
O tema desta edição do Direção Segura foi motivado pela dúvida do ouvinte Manoel. Ele nos questionou: “Com relação ao suporte para carregar bicicletas na parte de trás do meu veículo é autorizado a utilização desses suportes?”. A pergunta do ouvinte sinaliza a uma dúvida recorrente, em especial, nessa época de férias e proximidade com o verão: como transportar bicicletas e pranchas com segurança? Confira as orientações com o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), Henrique Tosta. 
Direção Segura - 18-12-18.mp3
 

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