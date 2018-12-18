Férias: saiba como transportar bicicletas e pranchas no veículo

O tema desta edição do Direção Segura foi motivado pela dúvida do ouvinte Manoel. Ele nos questionou: “Com relação ao suporte para carregar bicicletas na parte de trás do meu veículo é autorizado a utilização desses suportes?”. A pergunta do ouvinte sinaliza a uma dúvida recorrente, em especial, nessa época de férias e proximidade com o verão: como transportar bicicletas e pranchas com segurança? Confira as orientações com o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), Henrique Tosta.