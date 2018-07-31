Fato ou fake: CNH digital perde validade quando se atinge 20 pontos?

Foi espalhado um boato pela internet que afirma que um condutor que porta a CNH digital a perde quando ele atinge 20 pontos em multas. Em nota, a assessoria de imprensa do Ministério das Cidades desmentiu a informação e reiterou que a versão eletrônica adota o mesmo procedimento administrativo que a impressa e permite ampla defesa do condutor antes de haver a suspensão do direito. Nesta edição do Direção Segura, o superintendente da PRF, Willys Lyra, fala mais sobre mitos e verdades relacionados a CNH.