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DIREÇÃO SEGURA

Fato ou fake: CNH digital perde validade quando se atinge 20 pontos?

Quem esclarece o boato é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Willys Lyra

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 12:13

Publicado em 

31 jul 2018 às 12:13
Foi espalhado um boato pela internet que afirma que um condutor que porta a CNH digital a perde quando ele atinge 20 pontos em multas. Em nota, a assessoria de imprensa do Ministério das Cidades desmentiu a informação e reiterou que a versão eletrônica adota o mesmo procedimento administrativo que a impressa e permite ampla defesa do condutor antes de haver a suspensão do direito. Nesta edição do Direção Segura, o superintendente da PRF, Willys Lyra, fala mais sobre mitos e verdades relacionados a CNH.
CBN Direção Segura - Willys Lyra - 31-07-18

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