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CBN DIREÇÃO SEGURA

Existem regras para o uso do acostamento?

Este é exatamente o tema do CBN Direção Segura desta terça-feira (22)

Publicado em 22 de Novembro de 2016 às 12:12

Publicado em 

22 nov 2016 às 12:12
No Direção Segura desta terça-feira (22), o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Alves Santos, explica quais são as regras para o uso do acostamento.
Direção Segura - Insp. Alves Santos - 22-11-16

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