Existem regras para o uso do acostamento?

No Direção Segura desta terça-feira (22), o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Alves Santos, explica quais são as regras para o uso do acostamento.
Direção Segura - Insp. Alves Santos - 22-11-16
Publicado em 22 de Novembro de 2016 às 12:12
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