Existe uma idade limite para dirigir?

A idade mínima para se dirigir um carro no Brasil é 18 anos. Mas será existe uma idade máxima? Até quando uma pessoa pode guiar um veículo sozinha? Há restrições médicas ou legais para os motoristas da terceira idade, por exemplo? De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), não existe uma idade limítrofe para as pessoas deixem de dirigir. Apenas o prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação é que muda quando se completa 65 anos. Ele deixa de ocorrer a cada cinco anos, passando a ser exigido de três em três anos. Nesta edição do Direção Segura, o Superintendente Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Willys Lyra, traz mais orientações sobre o tema. Confira!