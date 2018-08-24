Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DIREÇÃO SEGURA

Existe uma idade limite para dirigir?

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 18:10

Publicado em 

24 ago 2018 às 18:10
A idade mínima para se dirigir um carro no Brasil é 18 anos. Mas será existe uma idade máxima? Até quando uma pessoa pode guiar um veículo sozinha? Há restrições médicas ou legais para os motoristas da terceira idade, por exemplo? De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), não existe uma idade limítrofe para as pessoas deixem de dirigir. Apenas o prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação é que muda quando se completa 65 anos. Ele deixa de ocorrer a cada cinco anos, passando a ser exigido de três em três anos. Nesta edição do Direção Segura, o Superintendente Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Willys Lyra, traz mais orientações sobre o tema. Confira!
Direção Segura - 24-08-18mp3.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados