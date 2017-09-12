Existe ultrapassagem segura?

Neste último domingo (10), mais um grave acidente automobilístico aconteceu no Espírito Santo. No município de Mimoso do Sul, um caminhão que carregava granito estava em uma pista dupla perdeu o controle do veículo e se chocou com um micro-ônibus que trazia integrantes um grupo de dança de Domingos Martins, município da Região Serrana. Posteriormente, outro caminhão e um carro foram atingidos. Nesta edição do quadro Direção Segura, o inspetor Macedo Miranda explica sobre as atenções que devem ser tomadas nas estradas durante as ultrapassagens. Confira!