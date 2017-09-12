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DIREÇÃO SEGURA

Existe ultrapassagem segura?

Ouça o que diz a Polícia Rodoviária Federal

Publicado em 12 de Setembro de 2017 às 12:28

Publicado em 

12 set 2017 às 12:28
Neste último domingo (10), mais um grave acidente automobilístico aconteceu no Espírito Santo. No município de Mimoso do Sul, um caminhão que carregava granito estava em uma pista dupla perdeu o controle do veículo e se chocou com um micro-ônibus que trazia integrantes um grupo de dança de Domingos Martins, município da Região Serrana. Posteriormente, outro caminhão e um carro foram atingidos. Nesta edição do quadro Direção Segura, o inspetor Macedo Miranda explica sobre as atenções que devem ser tomadas nas estradas durante as ultrapassagens. Confira!
Direção Segura - Ins Macedo Miranda - 12-09-17

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