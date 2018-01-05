Excesso de velocidade durante o ano novo chama a atenção no ES

O número de flagrantes de motoristas trafegando com excesso de velocidade nas rodovias federais do Espírito Santo durante o último feriadão, de fim de ano, foi quatro vezes maior que no ano anterior. O número de autuações chegou a 4.868. A maioria, 4.172, por excesso de velocidade. Na mesma operação realizado no ano anterior, entre os dias 31 de dezembro de 2016 e 1º de janeiro de 2017, o número de infrações desse tipo foi de 926. Nesta edição do Direção Segura, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Willys Lyra, analisa os dados e como eles refletem o comportamento dos motoristas em nossas estradas. Confira!