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DIREÇÃO SEGURA

Estacionar a menos de 5 metros da esquina é considerado infração

Confira as explicações da Polícia Rodoviária Federal!

Publicado em 19 de Dezembro de 2017 às 11:35

Publicado em 

19 dez 2017 às 11:35
Estacionar a menos de cinco metros de uma esquina é proibido, segundo o Código Brasileiro de Trânsito. Mesmo assim, motoristas insistem em praticar esta conduta. Nesta edição do Direção Segura, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Macedo Miranda, explica sobre esse e outros comportamentos que geram infrações aos motoristas, como fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias com iluminação pública e deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado. Confira! 
CBN Direção Segura - Insp Macedo Miranda - 19-12-17

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