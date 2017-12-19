Estacionar a menos de 5 metros da esquina é considerado infração

Estacionar a menos de cinco metros de uma esquina é proibido, segundo o Código Brasileiro de Trânsito. Mesmo assim, motoristas insistem em praticar esta conduta. Nesta edição do Direção Segura, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Macedo Miranda, explica sobre esse e outros comportamentos que geram infrações aos motoristas, como fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias com iluminação pública e deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado. Confira!