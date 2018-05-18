Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DIREÇÃO SEGURA

ES tem 18 pontos vulneráveis de exploração sexual na BR 101

Os pontos estão espalhados pelos seguintes municípios: Atílio Vivacqua (1), Mimoso do Sul (3), Itapemirim (3), Rio Novo do Sul (2), Iconha (2), Guarapari (5) e Viana (2).

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 15:41

Publicado em 

18 mai 2018 às 15:41
Em rodovias e estradas federais de todo o Brasil, pelo menos 2.487 pontos são considerados vulneráveis à exploração de crianças e adolescentes, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O dado foi divulgado, na última segunda-feira (14), por meio do lançamento da sétima edição do projeto Mapear 2017/2018, executado em parceria com a organização Childhood Brasil. O Espírito Santo tem 18 pontos vulneráveis para o abuso e a exploração sexual infantil em rodovias. Os pontos estão espalhados pelos seguintes municípios: Atílio Vivacqua (1), Mimoso do Sul (3), Itapemirim (3), Rio Novo do Sul (2), Iconha (2), Guarapari (5) e Viana (2).
Direção Segura - 18-05-18.mp3
O levantamento no Estado foi feito no início deste ano e refere-se ao período 2017/2018 que, se comparado ao anterior, em 2013/2014, teve redução de 61%. Naquela época, havia no Espírito Santo 46 pontos considerados vulneráveis. De forma geral, o monitoramento percorreu 71 mil quilômetros e identificou 48 BRs com pontos vulneráveis, sendo as principais a BR-116 (com 114 pontos), BR-101 (56), BR-153 (37) e a BR-364 (26). Saiba mais detalhes do assunto nesta edição do Direção Segura!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina
Imagem de destaque
Governo americano critica o Pix e propõe tarifas de 25% sobre o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados