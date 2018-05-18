ES tem 18 pontos vulneráveis de exploração sexual na BR 101

Em rodovias e estradas federais de todo o Brasil, pelo menos 2.487 pontos são considerados vulneráveis à exploração de crianças e adolescentes, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O dado foi divulgado, na última segunda-feira (14), por meio do lançamento da sétima edição do projeto Mapear 2017/2018, executado em parceria com a organização Childhood Brasil. O Espírito Santo tem 18 pontos vulneráveis para o abuso e a exploração sexual infantil em rodovias. Os pontos estão espalhados pelos seguintes municípios: Atílio Vivacqua (1), Mimoso do Sul (3), Itapemirim (3), Rio Novo do Sul (2), Iconha (2), Guarapari (5) e Viana (2).