ES tem 18 pontos vulneráveis de exploração sexual na BR 101

Em rodovias e estradas federais de todo o Brasil, pelo menos 2.487 pontos são considerados vulneráveis à exploração de crianças e adolescentes, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O dado foi divulgado, na última segunda-feira (14), por meio do lançamento da sétima edição do projeto Mapear 2017/2018, executado em parceria com a organização Childhood Brasil. O Espírito Santo tem 18 pontos vulneráveis para o abuso e a exploração sexual infantil em rodovias. Os pontos estão espalhados pelos seguintes municípios: Atílio Vivacqua (1), Mimoso do Sul (3), Itapemirim (3), Rio Novo do Sul (2), Iconha (2), Guarapari (5) e Viana (2).
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O levantamento no Estado foi feito no início deste ano e refere-se ao período 2017/2018 que, se comparado ao anterior, em 2013/2014, teve redução de 61%. Naquela época, havia no Espírito Santo 46 pontos considerados vulneráveis. De forma geral, o monitoramento percorreu 71 mil quilômetros e identificou 48 BRs com pontos vulneráveis, sendo as principais a BR-116 (com 114 pontos), BR-101 (56), BR-153 (37) e a BR-364 (26). Saiba mais detalhes do assunto nesta edição do Direção Segura!