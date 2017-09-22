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DIREÇÃO SEGURA

Entregar a direção de veículo para pessoa não habilitada é irregular

Diante desse tema confira, nesta edição do CBN Direção Segura, os detalhes sobre as consequências reais desse tipo de comportamento e sobre o alerta que deve ser dado aos proprietários de veículos sobre o cuidado em empresar o veículo a outras pessoas e filhos

Publicado em 22 de Setembro de 2017 às 18:33

Publicado em 

22 set 2017 às 18:33
O artigo 310, da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, aponta que “permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança” pode acarretar na implicação da penas ao motorista.
Diante desse tema confira, nesta edição do CBN Direção Segura, os detalhes sobre as consequências reais desse tipo de comportamento e sobre o alerta que deve ser dado aos proprietários de veículos sobre o cuidado em empresar o veículo a outras pessoas e filhos. Confira as explicações com a equipe da Polícia Rodoviária Federal!
Direção Segura - 22-09-17

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