Entenda o que é e como funciona um tacógrafo

Você, motorista, sabe o que é e como funciona um tacógrafo? O equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo (justamente conhecido como tacógrafo) destina-se ao controle de determinados veículos, em relação a três quesitos: velocidades, distâncias percorridas e tempos transcorridos durante o seu trajeto. Ainda que seu uso seja obrigatório por lei, irregularidades e adulterações acabam acontecendo nos tacógrafos. Quem explica é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do ES, Ricardo Alves, para o quadro Direção Segura desta terça-feira (25).