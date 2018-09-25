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DIREÇÃO SEGURA

Entenda o que é e como funciona um tacógrafo

Ouça o quadro Direção Segura

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 12:13

Publicado em 

25 set 2018 às 12:13
Você, motorista, sabe o que é e como funciona um tacógrafo? O equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo (justamente conhecido como tacógrafo) destina-se ao controle de determinados veículos, em relação a três quesitos: velocidades, distâncias percorridas e tempos transcorridos durante o seu trajeto. Ainda que seu uso seja obrigatório por lei, irregularidades e adulterações acabam acontecendo nos tacógrafos. Quem explica é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do ES, Ricardo Alves, para o quadro Direção Segura desta terça-feira (25).
 
CBN Direção Segura - Insp Ricardo Alves - 25-09-18

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