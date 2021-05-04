Entenda: nova lei de trânsito permite furar o sinal vermelho?

Nesta edição do "Direção Segura", o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) traz um novo destaque envolvendo as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que passaram a valer no último mês de abril. Entre as novas normas, está a conversão livre à direita mesmo quando o sinal estiver vermelho. Mas atenção: o motorista poderá "ignorar" o semáforo fechado se for virar à direita em alguns cruzamentos e a norma só é válida em cruzamentos que tiverem uma placa com a indicação da manobra.