Entenda: nova lei de trânsito permite furar o sinal vermelho?

Nesta edição do "Direção Segura", o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) traz um novo destaque envolvendo as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que passaram a valer no último mês de abril. Entre as novas normas, está a conversão livre à direita mesmo quando o sinal estiver vermelho. Mas atenção: o motorista poderá "ignorar" o semáforo fechado se for virar à direita em alguns cruzamentos e a norma só é válida em cruzamentos que tiverem uma placa com a indicação da manobra.
Então, não são todas as vias que permitem tal conversão livre. Vale lembrar, que se o motorista fizer a conversão no sinal vermelho sem que tenha a sinalização, além de arriscar colidir o carro ou atropelar alguém, estará cometendo uma infração gravíssima, passível de multa de R$ 293,47. Essa medida já é comum em outros países, como Canadá e alguns estados dos Estados Unidos, e tem como objetivo desafogar o trânsito. Acompanhe as explicações completas!
Direção Segura - 04-05-21.mp3