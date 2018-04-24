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DIREÇÃO SEGURA

Entenda as placas que indicam o transporte de produtos perigosos

Quem detalha o tema é o Superintendente da Polícia Federal, Willys Lira.

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 12:11

Publicado em 

24 abr 2018 às 12:11
Em vias públicas, é necessário que os caminhões que transportam produtos perigosos utilizem uma placa para identificar o tipo de carga e apresentar informações que são de grande importância para a segurança do motorista e de outros condutores que estão na via, em caso de acidentes ou vazamento dos produtos. Confira mais detalhes sobre as regras do Código de Trânsito para o tráfego de caminhões nesta edição do quadro Direção Segura com o superintendente da PRF-ES, Willys Lyra.
CBN Direção Segura - Willys Lyra - 24-04-18
 

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