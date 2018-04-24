Entenda as placas que indicam o transporte de produtos perigosos

Em vias públicas, é necessário que os caminhões que transportam produtos perigosos utilizem uma placa para identificar o tipo de carga e apresentar informações que são de grande importância para a segurança do motorista e de outros condutores que estão na via, em caso de acidentes ou vazamento dos produtos. Confira mais detalhes sobre as regras do Código de Trânsito para o tráfego de caminhões nesta edição do quadro Direção Segura com o superintendente da PRF-ES, Willys Lyra.