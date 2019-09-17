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DIREÇÃO SEGURA

Entenda as mudanças do Conselho de Trânsito para as "cinquentinhas"

Ouça as orientações do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 12:18

Publicado em 

17 set 2019 às 12:18
Já está valendo uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito que acaba com a exigência de uso do simulador nas autoescolas para quem quiser tirar a CNH na categoria B. Com a medida, fazer aulas no aparelho passa a ser facultativo. Com isso, cai também o número de horas/aulas obrigatórias, de 25 para 20 horas. Passa a ser a mesma carga-horária de antes de o simulador ter sido adotado. O número de aulas noturnas será reduzido para 1 hora.
Tem mudanças também para as "cinquentinhas": durante 1 ano, quem quiser guiar cinquentinhas poderá fazer as provas teórica e prática sem ter feito aulas. Somente se for reprovado, terá de passar por aulas práticas. Já a partir de setembro de 2020, voltam a ser exigidas as aulas. Quem explica as principais mudanças é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos.
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 17-09-19

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