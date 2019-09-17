Entenda as mudanças do Conselho de Trânsito para as "cinquentinhas"

Já está valendo uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito que acaba com a exigência de uso do simulador nas autoescolas para quem quiser tirar a CNH na categoria B. Com a medida, fazer aulas no aparelho passa a ser facultativo. Com isso, cai também o número de horas/aulas obrigatórias, de 25 para 20 horas. Passa a ser a mesma carga-horária de antes de o simulador ter sido adotado. O número de aulas noturnas será reduzido para 1 hora.