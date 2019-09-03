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DIREÇÃO SEGURA

Em Vitória, faixas luminosas garantem mais segurança para pedestres

Ouça o quadro Direção Segura desta terça-feira (03)

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 12:24

Publicado em 

03 set 2019 às 12:24
Em comemoração aos 468 anos da cidade de Vitória, esta semana a rádio CBN Vitória apresenta com os seus comentaristas, temas que são destaque na capital capixaba. Vamos falar de iniciativas que nasceram na cidade ou que sugiram primeiro por aqui. E também vamos debater os desafios do município.
Presentes somente em Vitória, as faixas iluminadas para pedestres levam mais segurança na travessia. Nesta edição do Direção Segura, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, fala sobre a iniciativa.
A sinalização luminosa está presente em três faixas na avenida Serafim Derenzi, uma faixa na avenida Rio Branco e mais uma faixa na avenida Marechal Campos. As faixas começaram a ser instaladas a partir de maio de 2018. Servem de alerta durante o dia e, principalmente, à noite aos pedestres e aos condutores para avisar que pessoas atravessam a via. A tinta utilizada é antiderrapante. A cor verde serve para fazer a identificação aos motoristas e os equipamentos emitem um alerta sonoro para o pedestre, que pode acionar o sistema por meio de um botão, e um sinal iluminado para o condutor.
Para usar a faixa, o pedestre tem a opção de apertar um botão. No mesmo momento uma voz eletrônica alerta: “atravesse a faixa com segurança”. A gravação é reproduzida em português e inglês. Dois pares de luzes de LED começam a piscar na cor amarela - durante mais de 20 segundos - alertando o motorista para deixar o pedestre atravessar. Confira!
Mercado Financeiro - Gustavo Moraes - 03-09-19

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