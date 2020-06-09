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DIREÇÃO SEGURA

Em viagem, caminhoneiro deve ficar atento à qualidade do sono

Ouça as orientações da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 11:29

Publicado em 

09 jun 2020 às 11:29
Na última edição do Direção Segura, a discussão em destaque foi como a relação de caminhoneiros e motoristas deve-se dar na estrada com o objetivo de garantir um trânsito seguro e respeitoso para ambos. Nesta terça-feira (09) o destaque é que, mesmo diante do cenário de pandemia, caminhoneiros continuando rodando pelas estradas brasileiras e transportando itens e produtos essenciais à população. Pensando nisso, nesta edição do quadro, a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, orienta sobre a importância desses profissionais terem seu descanso planejado. Um alerta da PRF: o cansaço contribui para a diminuição da atenção e dos reflexos. É destacado que, ao planejar a viagem, o caminhoneiro deve levar em consideração pontos e horários para descanso e pernoite. Acompanhe as explicações!
Direção Segura - 09-06-20

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