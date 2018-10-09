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DIREÇÃO SEGURA

Em dia de chuva, saiba como evitar aquaplanagem com o veículo

Nesta edição do Direção Segura, o Inspetor da Policia Rodoviária Federal, Ricardo Alves, alerta sobre a direção defensiva em dias de chuva e de visibilidade reduzida

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 11:42

Publicado em 

09 out 2018 às 11:42
O motorista deve ter muita atenção no trânsito e principalmente nas rodovias em dias de chuva. A falta de visibilidade pode levar a acidentes graves e as chamadas "aquaplanagens". Nesta edição do Direção Segura, o Inspetor da Policia Rodoviária Federal, Ricardo Alves, alerta sobre a direção defensiva em dias de chuva e de visibilidade reduzida.
CBN Direção Segura - Ricardo Alves - 09-10-18
Orientações
- Analisar se o seu veículo está em boas condições;
- O sistema de iluminação do veículo tem que estar completamente em condições para melhorar a visibilidade do veículo e também para poder ver melhor as situações adversas no trânsito em período de chuva;
- Verificar o limpador do para-brisa está funcionamento corretamente;
- Ficar atento à distância de segurança entre os veículos.

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