Em dia de chuva, saiba como evitar aquaplanagem com o veículo

O motorista deve ter muita atenção no trânsito e principalmente nas rodovias em dias de chuva. A falta de visibilidade pode levar a acidentes graves e as chamadas "aquaplanagens". Nesta edição do Direção Segura, o Inspetor da Policia Rodoviária Federal, Ricardo Alves, alerta sobre a direção defensiva em dias de chuva e de visibilidade reduzida.

Your browser does not support the audio element. CBN Direção Segura - Ricardo Alves - 09-10-18

Orientações

- Analisar se o seu veículo está em boas condições;

- O sistema de iluminação do veículo tem que estar completamente em condições para melhorar a visibilidade do veículo e também para poder ver melhor as situações adversas no trânsito em período de chuva;

- Verificar o limpador do para-brisa está funcionamento corretamente;