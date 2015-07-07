E-DAT já está disponível

Já está disponível no endereço eletrônico da Polícia Rodoviária Federal (www.prf.gov.br/acidente), a ferramenta eletrônica para confecção de Declaração de Acidentes de Trânsito, a e-DAT. O recurso permite a possibilidade de registrar acidentes de trânsito sem vítima diretamente pela internet, sem a necessidade da presença da PRF no local.