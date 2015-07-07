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DIREÇÃO SEGURA

E-DAT já está disponível

A ferramenta eletrônica para confecção de Declaração de Acidentes de Trânsito

Publicado em 07 de Julho de 2015 às 14:56

Publicado em 

07 jul 2015 às 14:56
Já está disponível no endereço eletrônico da Polícia Rodoviária Federal (www.prf.gov.br/acidente), a ferramenta eletrônica para confecção de Declaração de Acidentes de Trânsito, a e-DAT. O recurso permite a possibilidade de registrar acidentes de trânsito sem vítima diretamente pela internet, sem a necessidade da presença da PRF no local.
Essa declaração substituirá o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), e a Declaração de Acidente de Trânsito presencial em situações específicas. Ouça as explicações da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Carolina André.
CBN Direção Segura - Inspetora da PRF - Carolina André - 07-07-15

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