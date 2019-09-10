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DIREÇÃO SEGURA

Dois anos após acidente com grupo folclórico, famílias pedem justiça

Ouça o quadro Direção Segura desta terça-feira (10)

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 12:45

Publicado em 

10 set 2019 às 12:45
Há exatos dois anos, em 10 de setembro de 2017, um acidente na BR 101 matou onze dançarinos do Grupo Folclórico Bergfreunde de Domingos Martins e deixou outros nove feridos. Eles estavam em um micro-ônibus que pegou fogo após bater de frente com um caminhão no Km 450 da BR 101, em Mimoso do Sul. Os integrantes voltavam de uma apresentação na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais.
Nesta terça-feira (10), no quadro Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos, destacou as responsabilidades de qualquer motorista, quando assume o volante. Quem também participou do quadro foi Lenilda Santana Duarte Weter. Ela, que perdeu uma filha no acidente com o grupo folclórico, desde então tem se mobilizado em protestos para chamar a atenção para o sentimento de injustiça que os familiares ainda têm com relação ao caso.
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 10-09-19

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