Direção defensiva deve ser praticada nas estradas e nas cidades

A direção defensiva no trânsito tende a evitar acidentes. Prepara à condução em condições adversas - tempo (chuva, vento), luz, vias, veículo, condutor e trânsito. Mas é necessário ter conhecimento da legislação, do bom comportamento e atenção no trânsito. Saiba mais detalhes do assunto na explicação do inspetor da Polícia Rodoviária Federal Macedo Miranda:

Ele explica, por exemplo, as situações de ultrapassagem, onde o motorista deve também estar atento ao veículo que estiver fazendo a manobra para não se envolver numa batida; guardar a distância de segurança do veículo à frente para haver espaço em caso de algum carro vir na contra-mão de quem estiver fazendo ultrapassagem; atenção aos pontos cegos dos espelhos retrovisores do veículo para não ser surpreendido com a passagem de um outro veículo em velocidade maior.