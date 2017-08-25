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CBN DIREÇÃO SEGURA

Direção defensiva deve ser praticada nas estradas e nas cidades

Publicado em 25 de Agosto de 2017 às 19:42

Publicado em 

25 ago 2017 às 19:42
A direção defensiva no trânsito tende a evitar acidentes. Prepara à condução em condições adversas - tempo (chuva, vento), luz, vias, veículo, condutor e trânsito. Mas é necessário ter conhecimento da legislação, do bom comportamento e atenção no trânsito. Saiba mais detalhes do assunto na explicação do inspetor da Polícia Rodoviária Federal Macedo Miranda:
Direção Segura - 25-08-17.mp3
Ele explica, por exemplo, as situações de ultrapassagem, onde o motorista deve também estar atento ao veículo que estiver fazendo a manobra para não se envolver numa batida; guardar a distância de segurança do veículo à frente para haver espaço em caso de algum carro vir na contra-mão de quem estiver fazendo ultrapassagem; atenção aos pontos cegos dos espelhos retrovisores do veículo para não ser surpreendido com a passagem de um outro veículo em velocidade maior. 

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