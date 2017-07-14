Dicas para você evitar riscos ao pegar a estrada com chuva e buracos

Dirigir em dia de chuva pode ser uma tarefa desafiadora para a maior parte dos motoristas - afinal, nesses dias toda a atenção deve ser redobrada durante o percurso. Nesta edição do CBN Direção Segura você acompanha a importantes orientações de direção defensiva em dias de menor visibilidade para, assim, se evitar qualquer tipo de acidente. Acompanhe as dicas e análises do inspetor da Polícia Rodoviária Federal Valdo Lemos. Ele destaca também o comportamento seguro que os motociclistas devem adotar no trânsito, como evitar os corredores: